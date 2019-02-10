Взрыв в Стокгольме: есть погибший

Один человек погиб при взрыве в доме на юге Стокгольма в районе Ворберг, сообщает Radio Sverige, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, эту информацию подтвердила местная полиция.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 10 февраля, в 15.03 по местному времени.

В данный момент людей из близлежащих домов эвакуируют, поскольку причина взрыва неизвестна.

Подчеркивается, что угрозы для окружающих нет.