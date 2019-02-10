Трамп пригрозил демократам новым шатдауном

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии своими действиями хотят добиться нового шатдауна. Об этом он написал в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он подчеркнул, что прошедшая неделя была нелегкой для них.

"Теперь, когда они сделали ужасное предложение приграничному комитету, я действительно верю, что они хотят новый шатдаун", - написал Трамп.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни не исключил нового шатдауна. По его словам, это произойдет, если через неделю конгресс США не примет решение выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой.