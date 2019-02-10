Фернандиньо возвращается в сборную Бразилии
10 февраля 2019 22:07 197
Опорный полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо несколько дней назад в общении с главным тренером сборной Бразилии Тите выразил готовность вернуться в ряды "селесао", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Ранее 33-летний футболист отказался приезжать в национальную команду на товарищеские матчи против Уругвая и Камеруна, которые бразильцы провели в ноябре минувшего года.
Причиной отказа играть за "селесао" являлись угрозы, которые получал Фернандиньо и члены его семьи через социальные сети после завершения чемпионата мира-2018.
Напомним, что Бразилия уступила Бельгии (1:2) в четвертьфинале ЧМ-2018, а Фернандиньо отметился автоголом в той встрече.
За сборную Бразилии Фернандиньо играет с 2011 года, в его активе 49 матчей и 2 гола.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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