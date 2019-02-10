Фернандиньо возвращается в сборную Бразилии

Опорный полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо несколько дней назад в общении с главным тренером сборной Бразилии Тите выразил готовность вернуться в ряды "селесао", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Ранее 33-летний футболист отказался приезжать в национальную команду на товарищеские матчи против Уругвая и Камеруна, которые бразильцы провели в ноябре минувшего года.

Причиной отказа играть за "селесао" являлись угрозы, которые получал Фернандиньо и члены его семьи через социальные сети после завершения чемпионата мира-2018.

Напомним, что Бразилия уступила Бельгии (1:2) в четвертьфинале ЧМ-2018, а Фернандиньо отметился автоголом в той встрече.

За сборную Бразилии Фернандиньо играет с 2011 года, в его активе 49 матчей и 2 гола.