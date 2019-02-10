Из Багдада в Москву перевезли российских детей
10 февраля 2019 22:30 186
Специальный борт МЧС России доставил из Багдада в Москву 27 российских детей, которые вместе с матерями содержались в одной из тюрем Ирака, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Ил-76 МЧС России прибыл из Багдада в аэропорт Раменское с 27 российскими детьми", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что возраст детей от четырех до 13 лет.
Детей передадут родственникам и опекунам.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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