Из Багдада в Москву перевезли российских детей

Специальный борт МЧС России доставил из Багдада в Москву 27 российских детей, которые вместе с матерями содержались в одной из тюрем Ирака, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ил-76 МЧС России прибыл из Багдада в аэропорт Раменское с 27 российскими детьми", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что возраст детей от четырех до 13 лет.

Детей передадут родственникам и опекунам.