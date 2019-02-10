Из Багдада в Москву перевезли российских детей

10 февраля 2019 22:30

Специальный борт МЧС России доставил из Багдада в Москву 27 российских детей, которые вместе с матерями содержались в одной из тюрем Ирака, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ил-76 МЧС России прибыл из Багдада в аэропорт Раменское с 27 российскими детьми", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что возраст детей от четырех до 13 лет.

Детей передадут родственникам и опекунам.

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