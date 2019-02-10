"Манчестер Сити" разгромил "Челси"

"Манчестер Сити" уничтожил "Челси" в центральном матче 26-го тура чемпионата Англии. Поединок на стадионе "Этитхад" завершился с хоккейным счетом 6:0, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Одним из героев встречи стал украинский полузащитник Александр Зинченко. 22-летний футболист попал в стартовый состав своей команды и стал автором двух результативных передач. В первом случае он ассистировал Серхио Агуэро, а в конце встречи помог забить Рахиму Стерлингу.

Добавим, что Агуэро оформил в матче хет-трик, а Стерлинг - дубль. Еще один мяч на счету Илкая Гюндогана. Отметим, что четыре мяча "Сити" забил "Челси" в первые 25 минут встречи.

"Манчестер Сити" - "Челси" - 6:0

Голы: Стерлинг (4, 80), Агуэро (13, 19, 56, пен), Гюндоган (25)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт, Стоунз, Уокер, Зинченко, де Брюйне (Марез, 68), Фернандиньо (Сильва, 75), Бернарду Силва, Гюндоган, Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 65).

"Челси": Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо (Эмерсон, 73), Аспиликуэта, Давид Луиз, Баркли (Ковачич, 52), Жоржиньо, Педро (Лофтус-Чик, 65), Канте, Азар, Игуаин.

Предупреждения: Жоржиньо (60), Алонсо (69), Гюндоган (77).