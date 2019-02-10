«Желтые жилеты» напали на дом экс-премьера Бельгии

Сторонники протестного движения "желтых жилетов" напали на дом экс-премьера Бельгии Элио Ди Рупо. Об этом пишет Le Soir, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, они стучали в двери и бросали в ящик петарды, тем самым причинив ущерб зданию.

Уточняется, что полиция отреагировала на этот инцидент и произвела более 30 задержаний.

В издании пояснили, что акции протеста проходили в городе Монс. Поначалу демонстранты вели себя мирно, но постепенно их действия стали более агрессивными.