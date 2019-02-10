Джеймс Кэмерон раскрыл название нового «Терминатора»

10 февраля 2019 23:55

Режиссер Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма, сообщает Yohoo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, рабочее название новой части фильма про киборга - "Терминатор: Темная судьба".

Картину снимает режиссер "Дэдпула" Тим Миллер при сотрудничестве в Кэмероном.

Премьера фильма запланирована на 31 октября этого года.

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