В российских городах хотят возродить палатки и ларьки
10 февраля 2019 23:46 267
Минпромторг разработал меры по возрождению торговых ларьков и палаток. Об этом "Российской газете" рассказал замглавы министерства Виктор Евтухов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Евтухов пояснил, что в России сегодня вдвое меньше торговых площадей на одну тысячу человек, чем во многих странах Европы. При этом производителей, желающих торговать своей продукцией на полках торговых сетей, гораздо больше, чем магазинов. Также он отметил, что количество рынков в стране за последние 10 лет катастрофически сократилось - в 5-6 раз.
С введением поправок в России может появиться не менее 50 тыс. автолавок.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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