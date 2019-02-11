Трамп заявил, что работает больше своих предшественников

Президент США Дональд Трамп в ответ на утечку личного конфиденциального графика заявил, что уделяет работе больше часов, чем его предшественники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"СМИ удалось получить мой график работы. Сделать это было очень легко, но надо было отнестись к нему в позитивном ключе, - написал Трамп в воскресенье в Twitter. - В отведенное работе с документами время я обычно работаю, а не отдыхаю. На самом деле, я, вероятно, работаю больше часов, чем почти все предыдущие президенты".

Неделю назад портал Axios получил от источника в Белом доме и опубликовал личный график Трампа за последние три месяца. По его данным, 60% рабочего времени президента, или около 300 часов, занимает так называемая работа с документами - время, отведенное на внеплановые совещания, телефонные звонки, газеты, ТВ и Twitter. При этом всего 77 часов уделяется официальным заседаниям и встречам, 38 часов - разного рода официальным мероприятиям.

Как заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News и.о. руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни, источник Axios будет выявлен в течение недели.