У Coca-Cola появится новый вкус

Компания Coca-Cola впервые за десятилетие запускает производство нового напитка, который будет иметь вкус апельсина и ванили, об этом говорится в опубликованном на сайте корпорации пресс-релизе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Новинка появится в продаже 25 февраля в двух вариантах: с сахаром и без. При этом отмечается, что это первое за десять лет пополнение линейки вкусов напитка: в 1985 году появилась Coca-Cola со вкусом вишни, а в 2007 - со вкусом ванили.



В ходе подготовки к запуску нового продукта компания предлагала фокус-группе напитки с разными вкусами, включая малиновый, имбирный и лимонный, однако потребители предпочли вариант именно со вкусом ванили и апельсина.

"Мы хотели вернуть положительные воспоминания о беззаботных летних днях", - объяснила появление нового напитка бренд-директор компании Кейт Карпентер.

