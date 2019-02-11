В США назвали сроки вывода войск из Сирии

11 февраля 2019 08:33

Глава Центрального командования США Джозеф Вотел заявил, что вывод американских наземных войск из Сирии может начаться в течение нескольких ближайших недель, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом американский командующий отметил, что все будет зависеть от ситуации "на местах".

"Что касается вывода войск... Я думаю, что мы на правильном пути к тому, где мы хотели бы оказаться", - сказал Вотел.

Он также пояснил, что вывозить из страны людей проще, чем военное оборудование. В настоящее время командование пытается разобраться с ненужными материалами и оборудованием, добавил Вотел.

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