В Австралии акула напала на мужчину

Большая белая акула напала на 25-летнего мужчину в ночь на понедельник у берегов острова Грут-Айленд. Пострадавший доставлен в Королевский госпиталь Дарвина. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает электронная версия австралийского таблоида NT News.

По данным издания, хищник атаковал мужчину во время подводной рыбалки. На помощь пострадавшему пришли его друзья, которые помогли ему выбраться из воды и вызвали спасателей. После чего мужчину на вертолете доставили в госпиталь.

Его жизнь вне опасности, однако, по словам медиков, ему предстоит длительное лечение.

После инцидента служба спасения региона Северная территория закрыла все пляжи у берегов острова Грут-Айленд.