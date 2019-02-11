Ужасная цепная авария в России, есть погибшие

ДТП с участием трех легковушек, грузовика и автобуса произошло в Тюменской области, два пассажира погибли. Об этом, как передает Day.Az, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД РФ.

"По предварительной информации, в 07.20 на 37 км федеральной автодороги "Тюмень - Ханты-Мансийск" водитель автомобиля Peugeot-308 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Kia. После чего с ними совершает столкновение автомобиль Datsun, грузовой автомобиль Volvo и автобус Mercedes Sprinter, который двигался по заказному маршруту Тобольск - Тюмень и перевозил 20 пассажиров", - сообщили в ведомстве.

Два пассажира автобуса погибли, еще двое пострадали. Также травмы получили водитель и пассажир Peugeot.

"На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего", - добавили в ведомстве.