В Европе десятки тысяч людей заразились корью

Более 82,5 тысячи человек в 47 странах Европы заразились корью в 2018 году. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"По информации Европейского регионального бюро ВОЗ, за период с января по декабрь 2018 года (данные получены из стран по состоянию на 1 февраля 2019 года) корью заразились 82 596 человек в 47 из 53 стран Региона. В 72 случаях заболевание закончилось летально", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наиболее высокие показатели по заболеваемости корью зафиксированы в Грузии, Украине, Албании, Черногории, Греции, Румынии, Франции и ряде других стран.

Согласно сообщению, по итогам 2018 года на Украине показатель заболеваемости корью составил 1209,25 случая кори на 1 миллион населения, Грузии - 563,8 случая, Албании - 499,6 случая, Черногории - 322,6, Израиле - 345,3 случая, Франции - 44,7, Италии 42,5 случая.

Также вспышки кори в 2018 году регистрировались в Великобритании, Германии, Бельгии, Болгарии, Швейцарии, Словакии, Польше, Казахстане, а также в странах других регионов мира.