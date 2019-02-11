Блогер снял с дрона вирусное видео, которое посмотрели миллион раз - ВИДЕО
11 февраля 2019 09:29 235
Блогер из США снял с помощью дрона и опубликовал в соцсети зрелищные кадры своих путешествий, и это видео стало вирусным, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.
Гений пилотирования на дронах, блогер, скрывающийся за ником Джонни FPV (Johnny FPV), у которого до недавних пор было несколько десятков тысяч подписчиков, показал уникальные кадры. За первые же часы после публикации ролик набрал почти миллион просмотров.
На видео попали около десятка локаций: горы, пустыня в Иордании, раллийная трасса и африканская прерия с бегущими по ней носорогами.
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