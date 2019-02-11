Блогер снял с дрона вирусное видео, которое посмотрели миллион раз - ВИДЕО

11 февраля 2019 09:29

Блогер из США снял с помощью дрона и опубликовал в соцсети зрелищные кадры своих путешествий, и это видео стало вирусным, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

Гений пилотирования на дронах, блогер, скрывающийся за ником Джонни FPV (Johnny FPV), у которого до недавних пор было несколько десятков тысяч подписчиков, показал уникальные кадры. За первые же часы после публикации ролик набрал почти миллион просмотров.

На видео попали около десятка локаций: горы, пустыня в Иордании, раллийная трасса и африканская прерия с бегущими по ней носорогами.

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Нажмите на видео для просмотра:
Блогер из США снял с дрона вирусное видео, которое посмотрели миллион раз

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