В Китае ужесточили наказание за нелегальный обмен иностранной валюты

Власти Китая внесли поправки в законодательство для ужесточения наказаний за нелегальные операции по покупке и продаже иностранной валюты. Как сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая, это следует из разъяснений Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры КНР, передает передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Нелегальные сделки с иностранной валютой, превышающие по своему общему объему 5 млн юаней (около $741,6 тыс.), или получение от подобных операций незаконной прибыли более 100 тыс. юаней (около $14,8 тыс.) теперь будут считаться тяжким преступлением. Подобные проступки будут караться тюремным заключением сроком до пяти лет и штрафом, который будет превышать сумму незаконного обогащения до пяти раз. Однако в особо тяжких случаях срок лишения свободы может быть увеличен.

Как указывается в репортаже, власти пошли на эти меры для поддержания стабильности в финансовом секторе и на национальном рынке иностранной валюты. В настоящее время в Китае проходит кампания по борьбе с теневым банковским сектором. В 2016 году правоохранительные органы раскрыли 380 преступных сообществ, оказывавших незаконные банковские услуги общим объемом более 900 млрд юаней (около $133,3 млрд по действующему курсу).

В январе 2019 года полиция Китая раскрыла еще одно преступное сообщество, которое занималось нелегальным обменом валюты и переводом средств в Макао (Аомэнь) для их обналичивания в казино. В ходе спецоперации, которая проводилась одновременно в Пекине, Макао, а также провинциях Хэбэй, Хубэй и Гуандун, были задержаны в общей сложности 39 человек. Общий объем конфискованной наличности и замороженных на банковских счетах средств составил 30 млрд юаней (около $4,43 млрд).