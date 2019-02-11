И.о. министра обороны США прибыл с необъявленным визитом в Афганистан
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан в понедельник прибыл с необъявленным визитом в Афганистан. По данным агентства Associated Press, Шанахан намерен встретиться с президентом Афганистана Ашрафом Гани и американскими военнослужащими. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ранее агентство Reuters сообщило о запланированном на 25 февраля в Катаре очередном раунде консультаций представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом. Переговоры будут посвящены режиму прекращения огня и выводу с территории страны иностранных войск.
Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме заявил о том, что США намерены отозвать свой воинский контингент из Афганистана, если властям этой страны удастся заключить соглашение о мире с талибами.
В середине января Халилзад, возглавлявший американскую делегацию на переговорах с талибами в Дохе, в интервью газете The New York Times заявил, что представители Соединенных Штатов и движения "Талибан" достигли принципиальных договоренностей о рамках мирного соглашения, согласно которому боевики гарантируют, что не будут укрывать террористические группировки на афганской территории.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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