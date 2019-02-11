Жители Казахстана ведрами черпали алкоголь с места ДТП - ВИДЕО

11 февраля 2019 10:52

Жители Костанайской области с ведрами сбежались на место ДТП со спиртовозом. Авария произошла на трассе Алматы - Екатеринбург. По предварительным данным, водитель спиртовоза не справился с управлением, транспортное средство улетело в кювет, а спирт разлился по окрестностями.

Кадры с места аварии очевидцы публикуют в Сети. На них мужчины вычерпывают спирт ведрами и приглашают к себе в гости, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По информации местных СМИ, в результате аварии никто не пострадал.

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Жители Казахстана ведрами черпали алкоголь с места ДТП

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