Жители Казахстана ведрами черпали алкоголь с места ДТП - ВИДЕО
11 февраля 2019 10:52 191
Жители Костанайской области с ведрами сбежались на место ДТП со спиртовозом. Авария произошла на трассе Алматы - Екатеринбург. По предварительным данным, водитель спиртовоза не справился с управлением, транспортное средство улетело в кювет, а спирт разлился по окрестностями.
Кадры с места аварии очевидцы публикуют в Сети. На них мужчины вычерпывают спирт ведрами и приглашают к себе в гости, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
По информации местных СМИ, в результате аварии никто не пострадал.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
10 Фев. 14:05 10 286
-
10 Фев. 19:00 10 209
-
10 Фев. 20:05 6 270
-
10 Фев. 12:56 4 294
-
10 Фев. 13:08 4 190