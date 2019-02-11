Девочку чудом вытащили из вольера с тремя медведями - ВИДЕО

Видео падения девочки в вольер к пандам получило вирусную популярность в Сети.

Инцидент произошел в провинции Чэнду в исследовательском центре панд. Девочка забралась на заграждение и упала в двухметровый ров в вольере панд. Ее попытался достать с помощью бамбукового шеста охранник центра, однако потом он смог вытащить девочку изо рва, сильно наклонившись, в то время как помощники держали его за ноги, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Ребенок был отправлен на осмотр врачей.

Пока девочка находилась во рву, к ней начали приближаться три панды.

Заповедник после инцидента предупредил посетителей о потенциальной опасности бамбукового медведя, поскольку тот является крупным хищным животным. В 2016 году работник центра получил переломы обеих рук и другие тяжелые травмы после нападения медведя, являющегося символом Китая.

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