Азербайджанца назначили на высокую должность в Украине

Экологические и природные ресурсы Карпатского региона Украины доверены азербайджанцу.

Как сообщил Report председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины по Иваново-Франковской области Матлаб Наджафов, уроженец Масаллинского района Азербайджана Рияфет Садиг оглы Гасымов 1970 г.р. назначен главой I Карпатского округа министерства экологии и природных ресурсов Украины, передает Day.Az.

Этот округ охватывает Ивано-Франковскую и Черновицкую области.

Р. Гасымов живет в Украине с 1987 года, окончил Ивано-Франковский национальный нефтегазовый университет и Тернопольский национальный экономический университет. Имеет научные достижения. Некоторое время Р.Гасымов был занят в бизнесе, дважды был депутатом Ивано-Франковского совета. До своего назначения он работал в региональной структуре министерства экологии и природных ресурсов. Он также активен в деятельности азербайджанской диаспоры.