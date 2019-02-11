Азербайджанца назначили на высокую должность в Украине
Экологические и природные ресурсы Карпатского региона Украины доверены азербайджанцу.
Как сообщил Report председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины по Иваново-Франковской области Матлаб Наджафов, уроженец Масаллинского района Азербайджана Рияфет Садиг оглы Гасымов 1970 г.р. назначен главой I Карпатского округа министерства экологии и природных ресурсов Украины, передает Day.Az.
Этот округ охватывает Ивано-Франковскую и Черновицкую области.
Р. Гасымов живет в Украине с 1987 года, окончил Ивано-Франковский национальный нефтегазовый университет и Тернопольский национальный экономический университет. Имеет научные достижения. Некоторое время Р.Гасымов был занят в бизнесе, дважды был депутатом Ивано-Франковского совета. До своего назначения он работал в региональной структуре министерства экологии и природных ресурсов. Он также активен в деятельности азербайджанской диаспоры.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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