В Беларуси школьник убил учительницу и ученика школы
11 февраля 2019 11:27 162
Ученик средней школы в Столбцах (Минская область) нанес ножевые ранения учительнице и трем школьникам, в результате чего педагог и один из подростков скончались. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило МВД республики.
"Преподаватель и один из подростков от полученных повреждений скончались, еще двое несовершеннолетних оперативно были доставлены в больницу", - отметили в милиции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
10:37 327
НАСА опубликовало панораму Марса - ВИДЕО
-
10 Фев. 14:05 10 279
-
10 Фев. 19:00 10 207
-
10 Фев. 20:05 6 260
-
10 Фев. 12:56 4 288
-
10 Фев. 13:08 4 188