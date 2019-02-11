В Беларуси школьник убил учительницу и ученика школы

11 февраля 2019 11:27

Ученик средней школы в Столбцах (Минская область) нанес ножевые ранения учительнице и трем школьникам, в результате чего педагог и один из подростков скончались. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило МВД республики.

"Преподаватель и один из подростков от полученных повреждений скончались, еще двое несовершеннолетних оперативно были доставлены в больницу", - отметили в милиции. 

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