В Беларуси школьник убил учительницу и ученика школы

Ученик средней школы в Столбцах (Минская область) нанес ножевые ранения учительнице и трем школьникам, в результате чего педагог и один из подростков скончались. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило МВД республики.

"Преподаватель и один из подростков от полученных повреждений скончались, еще двое несовершеннолетних оперативно были доставлены в больницу", - отметили в милиции.