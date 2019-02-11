Истребитель перехватил пассажирский самолет, нарушивший бесполетную зону - ВИДЕО

Истребитель МиГ-23 ВВС Ливии перехватил пассажирский самолет, который нарушил бесполетную зону. Видео инцидента опубликовано в Сети, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Лайнер вынужденно приземлился на авиабазе Таманхинт.

По предварительным данным, на борту судна находились врачи, которые направлялись на помощь раненым.

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