В Китае в ДТП столкнулись более 100 автомобилей, есть жертвы - ВИДЕО
11 февраля 2019 12:47 161
По меньшей мере два человека погибли и более 50 получили ранения, когда в субботу в Китае столкнулись более 100 автомобилей. Об этом сообщает CNN.
"Столкновение произошло около 8 часов вечера по местному времени на скоростных дорогах Синан-Цзяньхэ и Цзянкоу-Вэнань в юго-западной провинции Гуйчжоу", - говорится в сообщении.
Причиной происшествия является скользкая дорога после дождя. Из-за непогоды также 10 человек находятся в больнице в критическом состоянии, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
10 Фев. 14:05 10 806
-
10 Фев. 19:00 10 268
-
10 Фев. 20:05 7 083
-
10 Фев. 19:03 3 256
-
10:17 3 043