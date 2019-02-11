В Китае в ДТП столкнулись более 100 автомобилей, есть жертвы - ВИДЕО

11 февраля 2019 12:47

По меньшей мере два человека погибли и более 50 получили ранения, когда в субботу в Китае столкнулись более 100 автомобилей. Об этом сообщает CNN.

"Столкновение произошло около 8 часов вечера по местному времени на скоростных дорогах Синан-Цзяньхэ и Цзянкоу-Вэнань в юго-западной провинции Гуйчжоу", - говорится в сообщении.

Причиной происшествия является скользкая дорога после дождя. Из-за непогоды также 10 человек находятся в больнице в критическом состоянии, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

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В Китае произошло второе за сутки крупное ДТП: столкнулись более 100 автомобилей

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