В Москве мужчина выпал с 12 этажа и остался жив
11 февраля 2019 13:03 91
36-летний житель Зеленоградского административного округа (Москва) выпал с 12 этажа и остался жив. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.
Он сломал позвоночник. Спас мужчину его вес - порядка 140 килограммов, иначе падение с 40-метровой высоты закончилось бы для него фатально.
Он ударился о дерево и приземлился в сугроб. Сейчас находится в реанимации, сообщает Mash VK.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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