В Дубае беспилотники нарисовали в небе правителей страны и побили мировой рекорд - ВИДЕО

11 февраля 2019 13:06

В Дубае беспилотники нарисовали в небе правителей страны. За десять минут было создано 11 узнаваемых изображений-портретов. Таким образом был побит мировой рекорд, сообщается на сайте Guinness World Records.

Добиться фантастического результата и создать красочное шоу удалось местной полицейской академии. С помощью 300 летательных аппаратов они покорили сердца жюри и жителей всего мира, передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv.

Мировой рекорд попал в категорию "Наибольшее количество последовательных фигур, созданных тем же набором беспилотных летательных аппаратов".

Среди "нарисованных" картин был портрет нынешнего правителя Дубая шейха Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна.

Также беспилотники изобразили в небе символику Года толерантности в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Нажмите на видео для просмотра:
В Дубае 300 беспилотников

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