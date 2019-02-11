В Дубае беспилотники нарисовали в небе правителей страны и побили мировой рекорд - ВИДЕО
В Дубае беспилотники нарисовали в небе правителей страны. За десять минут было создано 11 узнаваемых изображений-портретов. Таким образом был побит мировой рекорд, сообщается на сайте Guinness World Records.
Добиться фантастического результата и создать красочное шоу удалось местной полицейской академии. С помощью 300 летательных аппаратов они покорили сердца жюри и жителей всего мира, передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv.
Мировой рекорд попал в категорию "Наибольшее количество последовательных фигур, созданных тем же набором беспилотных летательных аппаратов".
Среди "нарисованных" картин был портрет нынешнего правителя Дубая шейха Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна.
Также беспилотники изобразили в небе символику Года толерантности в Объединенных Арабских Эмиратах.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
10 Фев. 14:05 10 806
-
10 Фев. 19:00 10 268
-
10 Фев. 20:05 7 083
-
10 Фев. 19:03 3 256
-
10:17 3 043