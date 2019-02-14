В NASA сообщили о завершении работы марсохода Opportunity
Работа марсохода Opportunity, связь с которым была потеряна в середине 2018 года, считается завершенной. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в среду на пресс-конференции Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) помощник директора NASA по научным исследованиям Томас Зурбукен. Трансляция пресс-конференции из Лаборатории реактивного движения в Пасадине (штат Калифорния) велась на сайте NASA.
"Миссия Opportunity завершена", - сообщил он.
Связь с марсоходом прервалась в июне 2018 года после сильнейшей пылевой бури на Марсе. Специалисты NASA неоднократно пытались восстановить ее и последняя такая попытка была предпринята в минувший вторник. До этого NASA направляла 28 января на марсоход серию команд, в которой были учтены три возможных сценария неполадок: выход из строя основного радиопередатчика, работающего в диапазоне Х (5200-11000 Мгц), выход из строя запасного передатчика или сбой часов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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