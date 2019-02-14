Цена нефти Brent превысила 64 доллара
14 февраля 2019 09:04 75
Мировые цены на нефть поднимаются в четверг утром, при этом стоимость нефти марки Brent впервые с 21 ноября 2018 года поднялась выше 64 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По состоянию на 8.03 (GMT+4) цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,66% - до 64,03 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,58% - до 54,21 доллара за баррель.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
13 февраля 20:34 557
Сильный взрыв в Иране, погибли более двадцати военных
13 февраля 20:27 309
США увеличат контингент военных в Польше
13 февраля 17:54 369
Швейцария оформит разрешения на работу для британцев
13 февраля 16:47 655
Грузия будет развивать туризм на границе с Азербайджаном
09:08
ЧП в бакинском метро
-
13 Фев. 10:55 8 534
-
13 Фев. 11:40 7 630
-
13 Фев. 11:54 7 211
-
13 Фев. 16:09 6 592
-
13 Фев. 09:37 5 316