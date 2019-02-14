Цена нефти Brent превысила 64 доллара

Мировые цены на нефть поднимаются в четверг утром, при этом стоимость нефти марки Brent впервые с 21 ноября 2018 года поднялась выше 64 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 8.03 (GMT+4) цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,66% - до 64,03 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,58% - до 54,21 доллара за баррель.