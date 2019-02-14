Трамп может отложить повышение пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп может выделить дополнительно 60 дней на достижение договоренности с Пекином по торговым вопросам. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В начале декабря 2018 года Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече на полях саммита Группы двадцати в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Глава Белого дома заявил тогда, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он ранее планировал. Срок, в течение которого стороны обязались заключить торговые договоренности, истекает 1 марта. Если к тому времени сделки достичь не удастся, то пошлины будут повышены.

По словам источника агентства, Трамп в настоящее время "рассматривает возможность отложить введение более высоких пошлин на китайский импорт на 60 дней". На прошлой неделе телеканал CNBC также отмечал со ссылкой на источники, что Вашингтон готов выделить дополнительное время на достижение договоренности, если в процессе консультаций с Пекином наметятся успехи.

Как ожидается, в Пекине с 14 по 15 февраля пройдет новый раунд переговоров между странами по торговому соглашению.