В Москве представили уникальный розовый бриллиант в форме сердца - ВИДЕО

В Москве показали новую коллекцию уникальных бриллиантов. Звездой презентации стал овальный розовый камень весом 14 с лишним карат. Такой размер в сочетании с роскошным оттенком - большая редкость. Этот бриллиант уже считают самым дорогим за всю историю алмазодобычи в Советском Союзе и новой России. Его цена еще не определена, но ориентировочно она будет составлять от миллиона до двух миллионов долларов за карат. Однако это не предел, поскольку продавать будут с аукциона, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Еще одним лотом станет насыщенно-желтый камень весом более двадцати карат.

Замыкает тройку лидеров кушон - это вид огранки, названный Deep Purple. Специалисты объясняют: в природе на десять тысяч алмазов встречается лишь один цветной. Все представленные сейчас найдены на месторождении Эбелях в Якутии.

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