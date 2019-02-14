В День святого Валентина ученый прочитает лекцию о любви к сероводороду

Лекция Алексея Пахневича пройдет в Музее пермских древностей и будет посвящена любви - Земли к сероводороду и метану, сообщает Day.Az со ссылкой на Эхо Москвы.

Автор встречи - Алексей Пахневич, сотрудник московского института РАН - уже двадцать лет занимается изучением динозавров и древней жизни. Ученый, который написал более тридцати книг и является лауреатом премии Раусинга, присуждаемой за лучшую палеонтологическую работу, считает, что между наукой и любовью немало общего.

Люди, которые занимаются наукой, должны обязательно любить то, чем они занимаются, потому что случайных людей в науке не может быть. Ученые - это люди, которые полностью отдают себя cвоему делу, поэтому там может быть только любовь. В истории науки известны примеры, когда ученых - мужчину и женщину, которые занимались одной темой, - соединяла любовь. Примеров таких семейных пар-исследователей достаточно много. Например, супруги Кюри - один из самых ярких примеров, что приходит в голову.

Алексей Пахневич расскажет в Перми о сенсационном открытии, изменившем представления науки о подводной жизни на Земле (6+). В 70-х годах прошлого века ученые обнаружили, что в глубинах мирового океана есть аномальные очаги жизни. И их обитатели питаются не солнечным светом, как большинство живых организмов на Земле, а метаном и сероводородом.