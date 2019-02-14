Обвиняемый в разбое сжег свое уголовное дело на глазах у следователя - ВИДЕО
В следственном изоляторе Йошкар-Олы арестованный сжег свое уголовное дело. Материалы расследования ему передали для ознакомления. Происшествие попало на кадры камеры видеонаблюдения, которые позже опубликовал канал "Следак шепнул".
На видео запечатлено, как мужчина, обвиняемый в разбойном нападении, спешно вырывает листы из дела и поджигает их. Предположительно, это были материалы, доказывающие его вину.
К тому моменту, как клетку окрыли, расторопный заключенный успел уничтожить большую часть уголовного дела, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
О последствиях поступка обвиняемого и о том, как инцидент сказался на ходе расследования дела, не сообщается.
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