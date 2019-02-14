Незнакомец, появившийся из ниоткуда, стал причиной аварии - ВИДЕО

14 февраля 2019 13:37

ДТП очень часто смотрятся пугающе, но этот инцидент, снятый на видео в Цзилине (Китай), поразил зрителей ещё и тем, что в нём присутствует паранормальное явление.

Белый внедорожник, ехавший по дороге, неожиданно начал маневрировать, а после врезался в бордюр. Похоже, что водитель стремился объехать пешехода на трассе, вот только непонятно, откуда вообще появился этот незнакомец. После ДТП он, прихрамывая, пошёл в сторону обочины, и на этом кадры обрываются, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Любители необъяснимого пришли от видеоролика в восторг, но нашлись зрители, которые весьма критически отнеслись к ДТП. Они утверждают, что мужчина вовсе не появился на дороге из ниоткуда, а либо выпрыгнул, либо вывалился с заднего сиденья внедорожника.

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Незнакомец, появившийся из ниоткуда, стал причиной аварии

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