Недовольная прической клиентка разгромила салон красоты - ВИДЕО

В Сочи недовольная клиентка салона красоты требовала вернуть деньги за процедуру и устроила погром, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Я пришла за деньгами, которые мне должны", - говорит женщина.



Одним махом целая витрина со всей косметикой оказалась на полу. Женщина считает, преображения не произошло, но сотрудники заведения в ужасе, утверждают, что так не делается. И вопросы нужно решать другими способами. Но женщина настроена решительно. Якобы пришла сюда третий раз, и снова ни красоты, ни денег - один негатив.

Владельцы пытались договориться, но барышня требует наличных. И, кажется, уже отбила свою сумму, даже превысила допустимый лимит. Хозяйка точки уже написала заявление в полицию, а деньги за услугу возвращать отказалась.

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