Рыбак поймал огромную золотую рыбку - ВИДЕО

Истории о рыбалке всегда пестрят преувеличениями. Однако американский рыбак из Кентукки Хантер Андерсон (Hunter Anderson) действительно выловил такой трофей, которым можно смело хвастаться друзьям и всему миру. На крючок мужчины попалась золотая рыба весом около 10 килограммов, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.

Фото мужчины с золотой рыбиной стало вирусным в соцсетях после того, как его сестра опубликовала снимок на своей странице в Facebook и пошутила, что это была та самая рыбка, которую её семья спустила в унитаз много лет назад: "То, что вы видите, не фото из учебника географии и не результат фотошопа! Это мой брат! И он держит ту самую золотую рыбку, которую мы смыли в унитаз, когда мне было 9 лет. Клянусь, я думала, что она умерла, лол. О боже, не смывайте своих питомцев!"

Сам американец рассказал, что рыбачил со своей девушкой в частном пруду в округе Бойл и в какой-то момент решил использовать в качестве приманки кусок печенья: "Хотите верьте, хотите нет, но я поймал эту 20-фунтовую золотую рыбу на печенье. И это не фальсификация!" - рассказал Андерсон WKYT-TV. Также рыбак отметил, что получил укус, прежде чем ему удалось вытащить эту рыбину на берег и сфотографироваться с ней.

По словам Андерсона, он начал рыбачить ещё в детстве, научившись у своего отца. Мужчина регулярно участвует в турнирах по рыбной ловле, но такой необычный экземпляр ему попался впервые:

Скорее всего, это карп кои, известный своим ярким окрасом. Но как бы там ни было, я выпустил его обратно в воду. Я думаю, что эта золотая рыбка заслуживает поплавать ещё один день или больше. Может быть, её поймает кто-то другой, например ребёнок, и будет счастлив так же, как я. Я просто прыгал от радости!

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