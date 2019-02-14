Ужасный взрыв бомбы в Индии, десятки погибших

Число полицейских, погибших в результате взрыва самодельной бомбы в штате Джамму и Кашмир в Индии, возросло до 40. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство ANI, ссылаясь на советника губернатора штата Виджая Кумара.

По данным агентства, самодельное взрывное устройство было подорвано, когда конвой сотрудников сил полиции центрального резерва (CRPF) направлялся в округ Пулвама. После взрыва на месте происшествия были слышны выстрелы.

Террористы из группировки "Джаиш-е-Мухаммад" взяли на себя ответственность за нападение.

Группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия пророка Мухаммеда") является одной из более чем десяти действующих в индийском штате Джамму и Кашмир сепаратистских группировок исламистского толка, которые борются за независимость штата от Индии или за его присоединение к соседнему Пакистану. При этом считается, что группировка базируется на контролируемой Пакистаном части Кашмира, совершая вылазки в индийский штат.

В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.