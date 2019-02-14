Эрдоган предложил провести следующий саммит по Сирии в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе трехсторонней встречи с российским и иранским лидерами предложил провести следующий саммит по Сирии в Турции.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы с господином (президентом РФ Владимиром) Путиным и с господином (президентом Ирана Хасаном) Роухани пришли к согласию, что хотим продолжить наши совещания в рамках этого саммита. Мы поделились нашими соображениями с президентами, что хотим провести следующую встречу в последующие месяцы в Турции", - сказал Эрдоган по итогам саммита.