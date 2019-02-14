Роухани призвал США пересмотреть политику в отношении Ближнего Востока

Иран надеется, что США пересмотрят свою политику в отношении ближневосточного региона. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявил президент Ирана Хасан Роухани по итогам встречи с лидерами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом в Сочи.

"Главное здесь заключается в том, что Америка за последние 20 лет в нашем регионе постоянно играла деструктивную роль, что в Афганистане, что в Ираке, что в Сирии, что сегодня в Йемене. Постоянно роль Соединенных Штатов не была позитивной. Мы считаем, что Соединенные Штаты должны изменить свое мнение и понять, что путь к проникновению в регион - это не тот путь, который они до сих пор выбрали. И этот путь неправильный. И мы постоянно видим, что действия американцев не принесут пользу ни народу Соединенных Штатов, ни народу региона", - сказал Роухани.

При этом он добавил, что Тегеран не испытывает оптимизма по выводу американских войск из Сирии. "Хотя, если Америка выведет свои силы из Сирии, это будет радостная новость", - сказал иранский лидер.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки "Исламское государство", причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из САР без уточнения конечных сроков этого процесса.

Ближневосточная политика Соединенных Штатов в последние десятилетия во многом была неудачной, пишут американские СМИ. Американист Владимир Васильев в эфире радио Sputnik объяснил, в чем именно заключается неудача.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой "Исламское государство" в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.