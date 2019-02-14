Эрдоган раскритиковал Запад за невыполнение обещаний по гумпомощи Сирии

Турция сожалеет, что ЕС, вопреки обещаниям, не оказал в полной мере гуманитарную помощь находящимся в стране сирийским беженцам. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган по итогам переговоров с коллегами из России и Ирана Владимиром Путиным и Хасаном Роухани.

В четверг президенты России, Ирана и Турции провели в Сочи четвертую трехстороннюю встречу глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

"Турция принимает наибольшее число беженцев. Из обещанных нам 6 миллиардов евро для беженцев ЕС пока выделил только 1,75 миллиардов. Таким образом, пока нужная помощь не оказана, и мы уже потратили из своих средств 35 миллиардов долларов на эти цели. На Западе и в странах Персидского залива о беженцах много говорят. Но как только доходит до оказания конкретной помощи - никаких шагов нет", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что из 3,6 миллионов сирийских беженцев, прибывших в Турцию, 310 тысяч уже вернулись на родину.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".