Следующая встреча по Сирии в Астане пройдет в апреле

Очередная встреча в Астане по урегулированию в Сирии пройдет в апреле. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, говорится в совместном заявлении по итогам саммита лидеров РФ, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Роухани и Тайипа Эрдогана в Сочи.

"Согласились дать поручение своим представителям провести очередную международную встречу по Сирии в Астане в апреле 2019 года", - говорится в заявлении лидеров.

Президент РФ Владимир Путин, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани во время четвертой трехсторонней встречи глав государств - гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию

Кроме того, отмечается в документе, следующий трехсторонний саммит решено провести в Турции.

Главы государств также обсудили помимо сирийской проблематики последние события в мире, взаимодействие в различных областях и условились наращивать совместное торгово-экономическое сотрудничество.

Путин и Эрдоган выразили соболезнования семьям жертв теракта в Иране и поддержку народу и правительству республики, осудив атаку террористов.