Лукашенко присоединился к встрече лидеров России, Ирана и Турции в Сочи

14 февраля 2019 21:18

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг вечером присоединился к встрече в Сочи лидеров РФ, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, но это не связано с астанинским форматом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил журналистам, что участие Лукашенко во встрече лидеров не имеет отношения к проблематике сирийского урегулирования.

"Это не связано с астанинским форматом, просто воспользовались тем, что все вместе находятся в одном городе", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее он уточнил, что президент РФ Владимир Путин предусмотрел "такую возможность, чтобы Лукашенко мог со своими коллегами также пообщаться, используя возможность своего пребывания здесь в Сочи одновременно с ними".
 

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