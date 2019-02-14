С новыми обвинениями в адрес Друзя выступил главред «Кто хочет стать миллионером?»

Главный редактор популярной передачи "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер выдвинул новые обвинения в адрес магистра игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя. Об этом сообщает радиостанция "Серебряный дождь", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, в игровой "тусовке" у магистра не самая лучшая репутация.

"Я попал в эту тусовку почти 20 лет назад и уже тогда что-то такое услышал: "А вот Друзь, вот есть сомнения в честности побед в играх". Слухи - это только слухи, но тем не менее", - заявил Бер.

Он подчеркнул, что об одном из эпизодов ему известно "доподлинно".

"Пока что я не готов, не могу его раскрыть. Хотя у меня доказательства все есть на руках", - добавил Бер.