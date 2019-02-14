Эстония, Латвия и Дания стали учредителями штаба Северной дивизии НАТО

Министры обороны Эстонии, Латвии и Дании в четверг подписали в Брюсселе договор о взаимопонимании по вопросу формирования штаба Северной дивизии НАТО, сообщила пресс-служба эстонского военного ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В сообщении пресс-службы говорится, что международный штаб Северной дивизии станет частью военной структуры НАТО и свяжет военные части и подразделения региона с управлением альянса.



"Государствами-учредителями Северной дивизии являются Эстония, Латвия и Дания.

Отделения штаба дивизии в мирное время разместятся, в основном, на военной базе Адажи (Латвия) и в городе Каруп (Дания). От Эстонии в деятельности штаба предусмотрено участие не менее 15 военнослужащих Сил обороны. Первым начальником штаба Северной дивизии станет генерал-майор вооруженных сил Дании", - говорится в сообщении.

Кроме стран-учредителей, к деятельности Северной дивизии будут привлекаться также вооруженные подразделения других союзников по НАТО.

Главной задачей Северной дивизии станет управление военными операциями в своей области ответственности. С этой целью штаб приступит к планированию и руководству военными операциями, планированию и интегрированию деятельности присланных для усиления региона частей и подразделений НАТО.

