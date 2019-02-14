Британские парламентарии отклонили все новые поправки к внесенному правительством техническому документу об условиях выхода страны из ЕС, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Депутаты отклонили поправку лидера лейбористов Джереми Корбина, требовавшую от правительства провести повторное голосование по соглашению с ЕС до 27 февраля либо же в противном случае объявить, что соглашения больше нет и тогда представить вниманию парламента дальнейшие планы. На данный момент правительство обещает вынести соглашение на голосование, как только будет достигнут "необходимый прогресс" на переговорах с ЕС. За эту поправку проголосовали 306 человек, против - 322.

Глава британского Минобороны начал грозить Москве силой еще до того, как ему рассказали, что эта их сила ничего из себя не представляет. Спустя год его руководства она представляет собой еще меньше. А он все никак не успокоится.

Также была отклонена поправка, внесенная лидером фракции Шотландской национальной партии Ианом Блэкфордом. Она требовала от правительства перенести срок выхода из ЕС с 29 марта как минимум на три месяца. Ее поддержали 93 парламентария, 315 высказались против.

Третья поправка, внесенная проевропейски настроенным депутатом от Консервативной партии Анной Собри, была ею же и отозвана. Она требовала от правительства опубликовать в течение недели официальный прогноз по последствиям выхода из ЕС без соглашения для бизнеса и торговли.

Голосование в четверг напрямую не влияет на ход событий, но может продемонстрировать степень поддержки парламента усилий правительства.

Источник РИА Новости в канцелярии правительства ранее объяснил, что поправки являются лишь индикатором мнения парламента о том, каким депутаты хотят видеть итоговое соглашение с Евросоюзом, а правительство может воспользоваться ими для корректировки позиции, но может и проигнорировать.



"Они (поправки) не являются юридически обязывающими. Они нам нужны для того, чтобы знать, какой хотят видеть "сделку" парламентарии... Точно так же рассматривался и первый пакет поправок, когда парламент выразил свое мнение относительно пограничного вопроса в Ирландии", - сказала собеседница агентства.

В январе британский парламент отверг предложенное премьером страны Терезой Мэй соглашение с ЕС по Brexit, а 29 января одобрил поправки к техническому документу по Brexit, санкционирующие продолжение переговоров с ЕС по ключевому вопросу - проблеме ирландской границы.

Премьер ранее объявила, что внесет 14 февраля очередной технический документ, к которому могут быть предложены поправки. Сам документ призван подтвердить поддержку парламентом тех предложений, которые он поддержал в поправках 29 января: того, чтобы правительство добивалось изменения условий по ирландской границе, и признание того факта, что переговоры все еще ведутся.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта.

