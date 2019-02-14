Amazon отказалась от планов создания новой штаб-квартиры в Нью-Йорке

Корпорация Amazon объявила в четверг об отказе от плана создания новой штаб-квартиры в Нью-Йорке. Об этом говорится в заявлении, размещенном на ее сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После тщательного изучения ситуации и ее обсуждения мы приняли решение не продолжать осуществление наших планов создания штаб-квартиры на Лонг-Айленде, в нью-йоркском районе Куинс", - указывается в заявлении. 70% жителей Нью-Йорка, отмечается в документе, поддерживали планы создания новой штаб-квартиры компании, однако "ряд политиков на уровне штата и в муниципалитете ясно заявили, что выступают против нашего присутствия и не будут взаимодействовать с нами в осуществлении проекта".

Как отметила в четверг телекомпания CNN, строительство офиса Amazon в районе Куинс могло привести к созданию около 25 тыс. новых рабочих мест. Со своей стороны газета The New York Times отметила, что в рамках поддержки этого проекта власти штата и муниципальные власти были готовы предоставить компании льготы в размере $13 млрд и это вызвало недовольство ряда членов законодательной ассамблеи штата и представителей профсоюзов.

О том, что Amazon подыскивает место для открытия второй штаб-квартиры в Северной Америке, стало известно в начале сентября 2017 года. Согласно заявлению компании, новый головной офис должен быть полностью равнозначен уже существующей штаб-квартире Amazon в Сиэтле (штат Вашингтон).

В январе 2018 года корпорация из более чем 200 присланных заявок отобрала 20 городов-кандидатов в США и Канаде. В ноябре Amazon объявила, что откроет сразу две новые штаб-квартиры - в Нью-Йорке, а также в округе Арлингтон (штат Вирджиния) под Вашингтоном.

Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом, который, по данным журнала Forbes, сейчас является самым богатым человеком в мире.