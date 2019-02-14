В США снова стреляли в школе: появились детали

14 февраля 2019 22:30

Полиция американского Нью-Мексико расследует инцидент, произошедший утром 14 февраля в пригороде крупнейшего города штата, Альбукерке.

Как сообщает Associted Press, на территории школы "Сью Кливленд" произошла стрельба, однако на данный момент злоумышленник задержан, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В результате случившегося никто не пострадал.

Сотрудники полиции проводят тщательный осмотр территории учебного заведения.

Стоит отметить, что инцидент произошел ровно через год после трагедии в городе Парклэнд, где Николас Круз расстрелял из винтовки учащихся и преподавателей своей бывшей школы Marjory Stoneman Douglas. Жертвами атаки стали 17 человек и еще 15 были ранены.

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