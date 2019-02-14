В России изымают из обращения препарат от кашля "Эреспал"

Росздравнадзор постановил изъять из обращения французский препарат от кашля "Эреспал". Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств письмо представительства АО "Лаборатории Сервье", Франция, об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов "Эреспал"... в связи с неблагоприятным соотношением "польза - риск" при применении данных препаратов", - указывается в тексте постановления.



Аптекам предлагается передать сведения о возврате препарата поставщику в региональное управление Росздравнадзора.

Причиной подобного решения стало содержание фенспирида. В данный момент проводится проверка безопасности других лекарств, содержащих это вещество.

В приложении к документу указывается, что употребление фенспирида, как показали доклинические исследования, может негативно влиять на здоровье сердечно-сосудистой системы.

