Названы чересчур романтизированные туристами города мира
Излишне романтизированными городами мира были названы Париж, Санкт-Петербург и Венеция, сообщает Scyscanner, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Исследование было проведено среди пользователей сайта: эксперты составили список романтичных городов и попросили людей отобрать самые переоцененные.
Безоговорочным лидером рейтинга стала французская столица, набравшая 50% голосов. На второй строчке расположился Санкт-Петербург, на третьей - итальянская Венеция. Оба города набрали по 12% голосов.
В список также вошли Нью-Йорк, Рим, Прага, Барселона, город Ия на острове Санторини, Стамбул и Москва.
Благодаря творчеству писателей, поэтов, журналистов, музыкантов и режиссеров именно эти города у большинства людей ассоциируются с романтикой, влюбленностью и приключениями.
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