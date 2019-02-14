Названы чересчур романтизированные туристами города мира

Излишне романтизированными городами мира были названы Париж, Санкт-Петербург и Венеция, сообщает Scyscanner, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Исследование было проведено среди пользователей сайта: эксперты составили список романтичных городов и попросили людей отобрать самые переоцененные.

Безоговорочным лидером рейтинга стала французская столица, набравшая 50% голосов. На второй строчке расположился Санкт-Петербург, на третьей - итальянская Венеция. Оба города набрали по 12% голосов.

В список также вошли Нью-Йорк, Рим, Прага, Барселона, город Ия на острове Санторини, Стамбул и Москва.

Благодаря творчеству писателей, поэтов, журналистов, музыкантов и режиссеров именно эти города у большинства людей ассоциируются с романтикой, влюбленностью и приключениями.

