Мэй намерена продолжить переговоры по Brexit после новой неудачи
14 февраля 2019 23:44 153
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй продолжит выстраивать диалог с ЕС по Brexit, несмотря на новую неудачу в парламенте, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Правительство продолжит эту работу с ЕС, чтобы успеть до 29 марта", - добавил представитель Мэй.
Отмечается, что парламентарии отвергли новый внесенный Мэй документ по Brexit.
По словам представителя премьер-министра, документ от 29 января остается единственным, который палата общин одобрила.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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