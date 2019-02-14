Мэй намерена продолжить переговоры по Brexit после новой неудачи

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй продолжит выстраивать диалог с ЕС по Brexit, несмотря на новую неудачу в парламенте, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Правительство продолжит эту работу с ЕС, чтобы успеть до 29 марта", - добавил представитель Мэй.

Отмечается, что парламентарии отвергли новый внесенный Мэй документ по Brexit.

По словам представителя премьер-министра, документ от 29 января остается единственным, который палата общин одобрила.