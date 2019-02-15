В Зимбабве ищут 38 золотоискателей
15 февраля 2019 00:21 106
В Зимбабве десятки золотодобытчиков могли утонуть после того, как проливные дожди затопили две шахты, сообщает BBC, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Полиция заявила, что спасательные команды пытаются откачать воду, чтобы начать поиски тел и выживших на шахтах возле города Кадома.
Согласно сообщениям, во вторник поздно вечером 38 человек ушли в подполье на две шахты - "Серебряная луна" и "Шахту сверчков".
Позже проливной дождь разрушил стену плотины, вызвав наводнения. Полиция опасается, что выживших может и не быть.
Сообщается, что это уже третья катастрофа на шахтах, поразившая континент за последние несколько дней.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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