Заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу подадут четыре страны

Аргентина, Чили, Уругвай и Парагвай подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О том, что в Чили приняли решение присоединиться к заявке, проинформировал президент страны Себастьян Пиьенра.

"Несколько месяцев назад я предложил президентам Аргентины, Уругвая и Парагвая включить в заявку Чили и вместе претендовать на проведение мундиаля в 2030 году. Это предложение было принято тремя странами и Федерацией футбола Чили", - написал Пиьенра в твиттере.

Также президент сообщил, что это решение было принято после консультации с КОНМЕБОЛ. Как отмечается, совместным проведением мундиаля страны хотят вспомнить и отметить столетие первого чемпионата мира, который прошел в Уругвае в 1930 году.